Após denúncias de Felca, Hytalo Santos é banido do Instagram e TikTok Influenciador foi apontado como um dos protagonistas da exploração de conteúdos com crianças Famosos e TV|Do R7, com Estadão Conteúdo 12/08/2025 - 19h55 (Atualizado em 12/08/2025 - 20h15 )

Hytalo Santos teve Instagram desativado após denúncias de exploração em vídeo de Felca Reprodução/Instagram

O influenciador Hytalo Santos teve suas contas do Instagram e do TikTok desativadas após a denúncia de Felca sobre adultização de crianças em redes sociais. Ao todo, ele somava mais de 20 milhões de seguidores em suas contas.

Felca aponta Hytalo como um dos protagonistas da exploração de conteúdos de crianças que são utilizadas de maneira vexatória ou sexualizada. Além disso, ele também mostra como o algoritmo favorece a entrega de conteúdos realizados por menores de idade para redes de pedófilos.

Hytalo é conhecido por mostrar nas redes sociais sua rotina de ostentação ao lado de jovens que chama de “filhos”. Ele está sendo investigado pelo MPPB (Ministério Público da Paraíba).

Uma das adolescentes que foi mostrada pelo influenciador, Kamyla Maria Silva, conhecida como Kamylinha, causou polêmica ao anunciar que estava grávida. Aos 17 anos, ela tem um relacionamento com Hyago Santos, irmão de Hytalo. O caso ocorreu em maio de 2025.

Pouco tempo depois, Hytalo informou que ela sofreu um aborto espontâneo. O caso levantou questionamentos nas redes sociais, em junho, sobretudo pela estratégia de marketing usada por ele para noticiar a gravidez.

Kamylinha aparecia nas contas de Hytalo desde os 12 anos.

Não é a primeira vez que Hytalo recebe denúncias do tipo. Influenciadores como Fabi Bubu, Ismeiow e Felipe Neto também abordaram o assunto em suas respectivas contas.

Felca denuncia adultização nas redes sociais

O Youtuber realizou um vídeo em sua conta compilando casos de utilização de menores de idade por influenciadores e alegou o abuso da imagem de crianças. Publicado no dia 7 de agosto, o vídeo já possui mais de 31 milhões de visualizações.

Nos 50 minutos de conteúdo, disponibilizado em seu canal do YouTube, ele também mostrou na prática como o algoritmo funciona para entregar esse tipo de conteúdo para pedófilos e entrevistou uma psicóloga especializada para falar sobre o perigo da exposição nas redes sociais para as crianças e adolescentes.

No vídeo, ele citou casos como o do influenciador paraibano Hytalo Santos, de 27 anos, conhecido nas redes sociais por ostentar uma vida de luxo e exibir sua rotina ao lado de crianças e jovens que chama de “filhos”. Entre eles, está a adolescente Kamylinha Santos, de 17 anos, que é exibida nas redes por Hytalo desde os 12 anos e teve sua conta com mais de 10 milhões de seguidores no Instagram suspensa.

Felca chamou o conteúdo de Hytalo Santos explorando crianças de “circo macabro”.

Felca também citou outros casos em seu vídeo, como o do canal Bel Para Meninas, influenciadora mirim que entrou na mira do Ministério Público do Rio de Janeiro em 2020 por suposto comportamento abusivo da mãe em alguns vídeos. Além da menor Caroliny Dreher, que, segundo contou Felca, tinha conteúdos íntimos vendidos pela própria mãe para uma rede de pedófilos no Telegram e outras plataformas.“É um assunto que causa repulsa, mas ele tem que ser falado”, reforçou Felca, que disse ainda assumir todas as consequências que as denúncias do vídeo dele pudessem causar.

Bel, hoje com 18 anos, usou seu perfil no TikTok para rebater os comentários feitos por Felca. Ela tratou a polêmica ocorrida há alguns anos como uma “fake news”, reforçou a ideia de que seus pais tinham boas intenções e que teriam atendido a um antigo desejo seu de aparecer na internet.

