Ingrid Conte comenta preparação para Ben-Hur ao lado de Vinícius Redd e Rômulo Weber: ‘Intensa’ Atriz vai interpretar Iras na nova superprodução da Seriella Productions

Ingrid Conte se prepara para Ben-Hur com Vinícius Redd e Rômulo Weber Reprodução/Instagram

Ingrid Conte é um dos nomes confirmados de Ben-Hur, nova superprodução da Seriella Productions com estreia prevista para 2026. E nas redes sociais, a atriz comentou com os seguidores como tem sido a preparação ao lado de Vinícius Redd e Rômulo Weber para viver Iras.

“Início de processo é aquilo: dopamina lá no alto! A gente vai tateando aos pouquinhos, fazendo a personagem ganhar contornos mais reais, se reconhecendo a partir da própria dramaturgia, cabeça a mil, coração acelerado, algumas angústias, medos expostos, sorrisos, paixões, erros, acertos… eu piro nessa fase! Quando tudo começa a ganhar chão, quando você constrói os laços de confiança, o olho no olho, o reconhecimento no outro e do outro! E intensa que sou, já fico apaixonada por todo mundo que compartilha essa construção comigo!”, escreveu Ingrid.

Saiba mais:

Fique ligado! A superprodução Ben-Hur é escrita por Cristiane Cardoso e tem estreia prevista para 2026 no Univer Vídeo.