Marcéu Pierrotti celebra início das gravações de Ben-Hur: ‘Começamos!’ Na nova superprodução da Seriella Productions, ator dá vida novamente a Pedro, discípulo de Jesus

Marcéu Pierrotti interpreta Pedro em Ben-Hur Divulgação/Seriella Productions

Marcéu Pierrotti está de volta às produções da Seriella Productions. Nas redes sociais, o ator comemorou o início oficial dos trabalhos de Ben-Hur, série de Cristiane Cardoso inspirada na obra clássica de Lew Wallace.

O ator, que retoma seu personagem Pedro, vivido em Paulo, O Apóstolo, publicou uma série de fotos no evento de boas-vindas e escreveu na legenda: “Um dos maiores clássicos da história da literatura e do cinema! Pela primeira vez no mundo, essa história vai ser contada em uma série. 50 capítulos maravilhosos. Começamos!”.

As gravações de Ben-Hur foram iniciadas na última terça-feira (6) no Complexo de Dramaturgia da Seriella Productions, na zona oeste do Rio de Janeiro.

A série será contada em 50 episódios, seguindo a estrutura do clássico da literatura, entrelaçando a jornada intensa e cheia de surpresas de Judá Ben-Hur com a história de Jesus.

Marcéu Pierrotti inicia sua sexta produção na emissora, e já tinha se mostrado animado anteriormente com o trabalho em outra postagem, onde se disse honrado em viver novas histórias com seu personagem.

Nos comentários, colegas de elenco também celebraram a superprodução.

Thiago Piacentini, que volta como Tiago, comentou: “Que coisa boa estar com vocês nessa“. Já Fernando Possani, que vai dar vida novamente a João, brincou com Márceu: ”Lá vem o Simão!“.

Confira a publicação:

Fique ligado! A superprodução Ben-Hur é escrita por Cristiane Cardoso e tem estreia prevista para este ano no Univer Vídeo e na tela da RECORD.