Seriella Productions realiza evento para oficializar o início das gravações da supersérie Ben-Hur A superprodução é protagonizada por Vinícius Redd e Rômulo Weber, com direção-geral de Leonardo Miranda

Ben-Hur é uma das principais produções a serem realizadas pela Seriella Productions este ano. Com elenco e equipe técnica definidos, a produtora realizou um evento oficial na manhã desta segunda (5) no hotel Hilton, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, para marcar o início das gravações que ocorrem nesta terça (6). O encontro reuniu todos os atores, diretores, executivos da produtora e demais profissionais envolvidos.

Prevista para ser exibida no segundo semestre, a obra é baseada no livro de Lew Wallace, narrado nos tempos bíblicos, e tem autoria de Cristiane Cardoso e direção-Geral de Leo Miranda.

A história, mundialmente famosa, já foi reproduzida no cinema em 1925, 1959 e 2016, mas pela primeira vez será narrada através de uma supersérie contendo 50 episódios repletos de ação, com direito às conhecidas corridas de bigas dos tempos antigos, conflitos, romances, resiliência e fé.

A obra conta com um elenco de mais de 69 atores, além de mais de 400 participações, com destaque para os protagonistas Vinícius Redd, Pâmela Tomé, Rômulo Weber e Ingrid Conte. A supersérie será lançada já com traduções em seis idiomas: inglês, espanhol, francês, italiano, hebraico e coreano.

Fique ligado! A superprodução Ben-Hur é escrita por Cristiane Cardoso e tem estreia prevista para 2026 no Univer Vídeo.