Quem é a mulher de Tirullipa, traída pelo humorista após 15 anos de casamento Caso de traição veio à tona após vazamento de áudios atribuídos ao humorista; Tirullipa disse que está ‘envergonhado’ Famosos e TV|Do R7 14/08/2025 - 15h40 (Atualizado em 14/08/2025 - 16h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Stefânia Lemos, esposa de Tirullipa, vive uma vida discreta e teve seu nome exposto devido a áudios de traição.

Tirullipa admitiu ter tido um caso extraconjugal no passado e pediu desculpas publicamente.

O casal, que tem duas filhas, renovou os votos de casamento em 2019 em Las Vegas.

O humorista busca se reconciliar com Stefânia e está em processo de mudança pessoal e profissional. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Stefânia Lemos e Tirullipa são casados há 15 anos e renovaram os votos em Las Vegas em 2019 Reprodução/Instagram/cleytonsaldanhafotografias

Stefânia Lemos, mulher do humorista Tirullipa, mantém uma vida discreta, com redes sociais privadas e pouco contato com a mídia. Aos 48 anos, ela viu seu nome ganhar destaque após a divulgação de áudios em que o marido demonstra interesse em manter uma relação extraconjugal. O humorista admitiu que o caso ocorreu no passado, sem determinar uma data exata, e pediu desculpas publicamente.

Natural do Ceará, Stefânia é oito anos mais velha que Tirullipa. Ela já trabalhou na Secretaria de Saúde do estado e é sócia em pelo menos uma das 11 empresas do comediante, a Costa & Brito Participações, aberta em 2023 e batizada com os sobrenomes dos dois.

O casal tem duas filhas, de 14 e 10 anos, e se casou há 15 anos. Em 2019, renovaram os votos em Las Vegas, nos Estados Unidos, em uma cerimônia na qual o humorista se vestiu de Elvis Presley.

O caso de traição veio à tona após a circulação de áudios atribuídos ao humorista, nos quais ele se dirige a uma mulher identificada como Dani Lopes, filha de um ex-assessor. Em um dos trechos, ele afirma: “Neném, tudo o que eu te falei hoje, eu quero demais, isso vai depender só de você. Você não tem noção de quanto é gostoso estar ao seu lado, teu toque, teu abraço, tu é muito carinhosa, tu é apaixonante, tu é incrível, é perfeita em tudo”.

‌



Na terça-feira (12), Tirullipa publicou um pedido de desculpas nas redes sociais, dizendo estar envergonhado e que o episódio já havia sido superado pelo casal.

“Extremamente envergonhado, venho pedir perdão, mais uma vez, à minha família, aos meus fãs e a quem acompanha o meu trabalho, diante das recentes notícias. Isso não aconteceu agora, é coisa do meu passado. Esse episódio exposto foi superado quando caí na real”, diz um trecho da nota.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O comediante afirmou que reconheceu o erro e buscou se reconciliar com Stefânia. “Pedi perdão comprometido a buscar toda mudança necessária para que eu não perdesse o que tenho de mais importante: minha família. Sei que errei, magoei as pessoas mais importantes da minha vida e desde então venho buscando todos os dias consertar meus erros”, disse.

Tirullipa declarou ainda que “feridas levam tempo para serem curadas” e que está recebendo acompanhamento profissional. “Condeno totalmente minhas atitudes do passado e sigo firme no propósito de não repeti-las. Hoje, minha prioridade é viver de forma honesta, respeitosa e transparente, honrando aqueles que acreditam em mim e no meu processo de transformação. Mais uma vez, perdão a todos que feri diante disso e para que minha família seja poupada de mais exposição peço que parem de atacar quem sequer merecia passar por isso”.

‌



Ouça o áudio do humorista:

Quem é Stefânia Lemos? Stefânia Lemos é a mulher do humorista Tirullipa. Ela leva uma vida discreta, com redes sociais privadas e pouco contato com a mídia. Aos 48 anos, seu nome ganhou destaque após a divulgação de áudios em que o marido demonstra interesse em uma relação extraconjugal. Qual é a idade de Stefânia em relação a Tirullipa? Stefânia é oito anos mais velha que Tirullipa. Qual é a profissão de Stefânia Lemos? Stefânia já trabalhou na Secretaria de Saúde do estado e é sócia em uma das empresas de Tirullipa, a Costa & Brito Participações, que foi aberta em 2023. Quantos filhos o casal tem e qual a idade deles? O casal tem duas filhas, que têm 14 e 10 anos. Quando e onde o casal se casou? Stefânia e Tirullipa se casaram há 15 anos e renovaram os votos em 2019 em Las Vegas, nos Estados Unidos. O que levou à divulgação dos áudios de Tirullipa? Os áudios atribuídos ao humorista, nos quais ele se dirige a uma mulher identificada como Dani Lopes, foram divulgados e revelaram seu interesse em uma relação extraconjugal. Como Tirullipa reagiu à divulgação dos áudios? Tirullipa publicou um pedido de desculpas nas redes sociais, afirmando estar envergonhado e que o episódio já havia sido superado pelo casal. O que Tirullipa disse em seu pedido de desculpas? Ele expressou estar "extremamente envergonhado" e pediu perdão à sua família e fãs, afirmando que o episódio é do seu passado e que ele tem buscado se reconciliar com Stefânia. Qual é a posição de Tirullipa sobre suas atitudes passadas? Tirullipa reconheceu seu erro, afirmou que feridas levam tempo para serem curadas e que está recebendo acompanhamento profissional. Ele condenou suas atitudes do passado e se comprometeu a viver de forma honesta e respeitosa.

Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp