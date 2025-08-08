Cinebiografia de Ozzy e Sharon Osbourne está em produção Lenda do heavy metal morreu aos 76 anos no dia 22 de julho deste ano Backstage|Marcelo de AssisOpens in new window 08/08/2025 - 14h27 (Atualizado em 08/08/2025 - 14h30 ) twitter

Cinebiografia de Ozzy e Ozzy Osbourne está em produção Foto: Reprodução / Instagram / @sharonosbourne

Mesmo após o falecimento do lendário Ozzy Osbourne, o projeto de uma cinebiografia que retrata sua vida e o relacionamento com Sharon Osbourne continua em desenvolvimento, prometendo uma homenagem emocionante à trajetória do casal.

O mundo do rock perdeu uma de suas figuras mais emblemáticas em 22 de julho de 2025, quando Ozzy Osbourne faleceu aos 76 anos, vítima de uma parada cardíaca e infarto agudo do miocárdio. Apesar da dor que sua partida causou aos fãs e à família, o projeto cinematográfico que retrata sua vida e o relacionamento com sua esposa Sharon permanece firme.

A produção, que já estava em andamento antes de sua morte, é vista agora como uma forma de eternizar o legado do artista e celebrar sua história pessoal e profissional.

A cinebiografia está sendo desenvolvida pela Polygram Entertainment, em parceria com a Osbourne Media e a Sony. O filme tem como foco principal o relacionamento de Ozzy e Sharon, que se casaram em 1982 e compartilharam mais de quatro décadas juntos. Além disso, a narrativa abordará os altos e baixos da carreira de Ozzy, tanto como vocalista da lendária banda Black Sabbath quanto em sua trajetória solo.

‌



Desde o anúncio do projeto em 2021, Sharon Osbourne e seus filhos Jack e Aimee foram confirmados como produtores, garantindo que a história seja contada com autenticidade e sensibilidade. O roteiro está a cargo de Lee Hall, conhecido por seu trabalho em Rocketman, a cinebiografia de Elton John. A expectativa é que o filme inclua músicas icônicas de todas as fases da carreira de Ozzy, criando uma trilha sonora poderosa que acompanhará os momentos mais marcantes da narrativa.

A confirmação de que o projeto continua em desenvolvimento veio por meio de um representante da Polygram Entertainment, empresa da Universal Music, que revelou que as negociações com um diretor estão em andamento e que em breve poderá haver uma confirmação oficial. A notícia foi recebida com entusiasmo pelos fãs, que veem o filme como uma forma de homenagear o artista e conhecer mais profundamente sua vida fora dos palcos.

‌



Ozzy Osbourne enfrentou diversos problemas de saúde nos últimos anos, incluindo um diagnóstico de Parkinson em 2003, que só foi revelado publicamente em 2020. Em 2019, ele sofreu uma queda em sua residência em Los Angeles (EUA), o que resultou em uma cirurgia no pescoço.

Apesar das dificuldades, ele continuou ativo artisticamente e chegou a se apresentar em julho de 2025, poucas semanas antes de sua morte, durante o show de despedida do Black Sabbath em Birmingham. Sentado em um trono, ele emocionou o público com sua última performance ao lado da banda que o consagrou.

‌



A despedida de Ozzy foi marcada por uma cerimônia íntima em Birmingham, onde Sharon e os filhos Louis, Aimee, Kelly e Jack se reuniram para prestar suas últimas homenagens. Em comunicado oficial, a família expressou profunda tristeza e pediu privacidade nesse momento delicado, destacando que Ozzy faleceu cercado de amor.

A cinebiografia promete explorar não apenas os momentos de glória, mas também os desafios enfrentados pelo casal ao longo dos anos. A relação entre Ozzy e Sharon, marcada por amor, superações e parceria, será o fio condutor da trama.

A produção também pretende mostrar o impacto que Ozzy teve na cultura pop, não apenas como músico, mas como personalidade da televisão, especialmente após o sucesso do reality show The Osbournes.

Com um histórico de produções musicais bem-sucedidas, como os documentários sobre os Bee Gees, Beastie Boys e Billie Eilish, a Polygram Entertainment tem experiência em transformar histórias reais em narrativas envolventes. A expectativa é que o filme sobre Ozzy e Sharon siga essa tradição, oferecendo ao público uma visão íntima e emocionante da vida de um dos maiores ícones do rock.

A trajetória de Ozzy Osbourne é marcada por excessos, genialidade e reinvenção. Sua música influenciou gerações, e sua personalidade única conquistou fãs ao redor do mundo.

Agora, com o filme em produção, sua história será contada para novas gerações, garantindo que seu legado continue vivo.

