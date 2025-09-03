Prince: histórica turnê ‘Sign ‘O’ The Times’ chegará aos cinemas em IMAX Experiência imersiva celebrará o legado de um dos maiores ícones da música mundial Backstage|Marcelo de AssisOpens in new window 03/09/2025 - 15h45 (Atualizado em 03/09/2025 - 15h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA O filme-concerto 'Sign 'O' The Times' de Prince será relançado em versão IMAX em 2025.

A obra mescla performances ao vivo e sequências encenadas, mostrando a genialidade e perfeccionismo do artista.

Esta nova exibição permite que novos fãs descubram a obra, enquanto os antigos revivem momentos históricos da carreira de Prince.

Apesar da relevância cultural, ainda não há data oficial para o lançamento do filme no Brasil. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Prince: histórica turnê 'Sign ‘O’ The Times' chegará aos cinemas em IMAX Foto: Reprodução / YouTube

O universo musical de Prince (1958-2016) volta a brilhar nas telonas com o relançamento do filme-concerto Sign ‘O’ The Times, agora em versão remasterizada e adaptada para o formato IMAX.

Originalmente lançado em 1987, o longa retorna em 2025 como parte de uma homenagem à trajetória artística do cantor, compositor e multi-instrumentista que redefiniu os limites da música pop.

A nova exibição promete uma experiência audiovisual intensa, capaz de transportar o público diretamente para o coração de uma das performances mais emblemáticas da carreira do artista.

Sign ‘O’ The Times é uma obra que mistura cenas ao vivo da turnê europeia com sequências cuidadosamente encenadas em estúdio, todas sob a direção criativa do próprio Prince. O filme revela sua obsessão por excelência estética e sonora, evidenciando o perfeccionismo que sempre marcou sua produção artística.

‌



Cada detalhe — dos figurinos ousados às coreografias milimetricamente ensaiadas — contribui para uma atmosfera vibrante e provocadora, que reflete a essência do artista.

'Sign ‘O’ The Times' é porta de entrada para que as novas gerações conheçam o talento de Prince

O relançamento em IMAX reforça o impacto visual e sonoro da obra, permitindo que novas gerações descubram a energia contagiante de Prince em sua plenitude. Para os fãs que acompanharam sua trajetória desde os anos 1980, é uma oportunidade de reviver um momento histórico. Já para os recém-chegados ao universo do artista, o filme funciona como uma porta de entrada para sua genialidade multifacetada.

‌



O álbum que dá nome ao filme marcou uma fase de transição na carreira de Prince. Após o fim da banda The Revolution, ele mergulhou em uma sonoridade mais experimental, combinando elementos de funk, soul, rock e música eletrônica. Essa diversidade musical é refletida nas performances do filme, com destaque para faixas como U Got the Look e If I Was Your Girlfriend, que ganham vida com interpretações intensas e emocionantes.

Além da música, o filme também serve como um retrato da visão artística de Prince. Ele não apenas protagoniza, mas também dirige e roteiriza a obra, criando uma narrativa não linear que mistura simbolismo, estética performática e inovação visual. Essa abordagem reforça seu papel como um dos artistas mais ousados e criativos da história da música.

‌



A volta de Sign ‘O’ The Times aos cinemas acontece em um contexto de valorização do legado de Prince, que desde sua morte em 2016 tem sido celebrado por meio de relançamentos, exposições e documentários. A nova exibição reafirma sua relevância cultural e musical, consolidando sua posição como um dos maiores nomes da música mundial.

Contudo, ainda não há uma data oficial de lançamento deste filme no Brasil, mas você pode conferir o trailer abaixo:

✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

✅Acompanhe Marcelo de Assis no Instagram em @marcelodeassismusica