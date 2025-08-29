Alexandre Correa, ex-marido de Ana Hickmann, é condenado à prisão pela 3ª vez; penas já somam cinco anos Ação penal foi movida após o empresário ofender advogado da apresentadora em podcasts e redes sociais Blog da Thaís Sant'Anna|Thaís Sant'AnnaOpens in new window 29/08/2025 - 19h46 (Atualizado em 29/08/2025 - 20h16 ) twitter

Alexandre Correa ainda pode recorrer à sentença Reprodução/Instagram/@alexandrebellocorrea

Alexandre Correa, ex-marido de Ana Hickmann, foi condenado pela Justiça de São Paulo a um ano e um mês de prisão, em regime aberto, por crimes contra a honra de Roberto Leonessa, advogado da apresentadora. A informação foi confirmada ao blog por Leonessa nesta sexta-feira (29).

Correa ainda deverá pagar 26 dias-multa, realizar prestação pecuniária equivalente a três salários mínimos em favor da vítima e cumprir prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período da pena — os valores podem ultrapassar os R$ 17 mil.

A ação penal foi movida depois de Correa ofender Leonessa em entrevistas em podcasts e nas redes sociais. O empresário chamou o advogado de “maldito”, “asno”, “babaca”, “patife”, “lixo” e “verme”, além de acusá-lo de estar “sucateando a Justiça”, “empurrando documento com a barriga” e de ter “vazado um e-mail sigiloso de processo”.

Essa é a terceira condenação de Alexandre Correa em seis meses, somando mais de cinco anos de prisão. Ele já havia sido condenado a três anos, em regime aberto, em outro processo por difamação contra Edu Guedes; e também a um ano de prisão por agressão contra a Ana Hickmann.

O blog entrou em contato com a defesa de Alexandre Correa, mas não recebeu retorno até a publicação desta nota. O espaço segue aberto.

Porém, nas redes sociais, Alexandre repostou uma nota de seu advogado, na qual informa que irá recorrer, alegando que “entendemos que não houve prática de crime contra a honra” e que Alexandre “exerceu seu direito constitucional à liberdade de expressão”.

