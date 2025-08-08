Velório de Arlindo Cruz será aberto ao público na quadra da Império Serrano Cantor, ícone do samba, morreu nesta sexta-feira (8), aos 66 anos, no Rio de Janeiro Blog da Thaís Sant'Anna|Thaís Sant'AnnaOpens in new window 08/08/2025 - 19h06 (Atualizado em 08/08/2025 - 19h21 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Arlindo Cruz, ícone do samba, faleceu aos 66 anos após complicações de saúde devido a um AVC em 2017.

O cantor era um dos artistas mais influentes do samba e deixou esposa e dois filhos.

Em sua carreira, destacou-se por sua produção musical vasta e por composições gravadas por grandes nomes da música brasileira.

Após o AVC, Cruz lutou para se recuperar e nunca mais retornou aos palcos. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Arlindo Cruz estava internado em um hospital do Rio Reprodução/Instagram @arlindocruzobem

O velório de Arlindo Cruz será aberto ao público e na quadra da escola de samba carioca Império Serrano, em Madureira, na zona norte do Rio. A informação foi confirmada pelas assessorias de imprensa do filho do cantor, Arlindinho, e da agremiação.

Porém, até o momento, ainda não foram divulgados a data e nem o horário em que o velório será realizado.

Segundo a Império, será um gurufim — cerimônia com música —, “conforme o cantor gostaria que fosse”.

Arlindo Cruz morreu nesta sexta-feira (8), aos 66 anos. A informação foi confirmada ao R7 pela assessora do filho do artista, Arlindinho. O cantor era considerado um dos nomes mais influentes no mundo do samba e estava internado.

‌



O Barra D’Or, hospital em que o Arlindo estava, também enviou um comunicado ao R7. “O Hospital Barra D’Or confirma com pesar o falecimento de Arlindo Domingos da Cruz Filho na tarde desta sexta-feira e se solidariza com a família, amigos e fãs por essa irreparável perda para a música popular brasileira. O hospital também informa que não tem autorização da família para divulgar mais detalhes.”

Em 2017, Cruz sofreu um AVC (acidente vascular cerebral) hemorrágico e passou 15 meses internado. Fora dos palcos, recuperava-se das sequelas desde então.

‌



Ele deixa a mulher, Babi Cruz, e dois filhos, Arlindinho e Flora Cruz.

Arlindo Cruz e a Império Serrano

Arlindo Cruz foi homenageado pela escola de samba com o enredo Lugares de Arlindo em 2023. Ele e sua família fizeram parte do desfile, que contou um pouco da vida profissional e pessoal do cantor.

‌



Como ainda estava com sequelas do AVC (acidente vascular cerebral hemorrágico, sofrido em 2017, Arlindo desfilou cercado de cuidados médicos.

A escola publicou uma homenagem ao cantor em sua rede social.

"Arlindo Cruz é parte da alma do Império Serrano. Compositor genial, cantor de voz marcante e sambista de coração inteiro, ele escreveu páginas inesquecíveis da nossa história. Ao lado de grandes parceiros, Arlindo assinou obras-primas que ecoam nos corações imperianos até hoje, como o inesquecível “O Império do Divino”, de 2006. Ao todo, foram 12 sambas vitoriosos, com inúmeros prêmios", diz o post.

