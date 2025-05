‘Karatê Kid: Lendas’ é espetáculo visual que honra as raízes da franquia Filme mistura clássicos com nova geração, se abrindo para um novo caminho de inovação e representatividade Cine R7|Do R7 09/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 09/05/2025 - 02h00 ) twitter

'Karatê Kid: Lendas' é espetáculo visual que honra as raízes da franquia Divulgação IMDb

Após uma longa espera desde o último filme da franquia, Karatê Kid: Lendas estreou nos cinemas nessa quinta (8), trazendo de volta atores clássicos da saga: Jackie Chan e Ralph Macchio, interpretando Mr. Han e Daniel LaRusso, respectivamente.

Karatê Kid: Lendas conta a história de mais um discípulo das artes marciais, Li Fong, interpretado por Ben Wang. A história se passa em Nova York, onde o protagonista se muda após sua mãe conseguir um novo emprego, uma premissa que remete diretamente aos sucessos da franquia. Longe da China, ele acaba deixando o kung fu de lado, mas abraça o karatê para ajudar um amigo.

Lançado em 1984, o primeiro Karatê Kid conquistou gerações ao contar a história de Daniel LaRusso, um adolescente lidando com mudanças, bullying e a difícil adaptação em um novo lugar. Desde então, a saga se tornou um marco do cinema de artes marciais e da cultura pop dos anos 80 e 90, com continuações em 1986, 1989 e 1994, além de diversas temporadas do spin-off Cobra Kai.

Filme mistura clássicos com nova geração, se abrindo para um novo caminho de inovação e representatividade Divulgação IMDb

Encantador, Karatê Kid: Lendas recupera alguns bons momentos da franquia e faz o espectador ficar na ponta da cadeira do cinema. Mas também deixa escapar algumas oportunidades, especialmente quando a gente lembra da força que a franquia sempre teve.

‌



No que o novo filme acertou?

Um dos maiores destaques é a trilha sonora, formada por uma mistura de gêneros musicais, como indie, pop e rock. Essa união trouxe à obra um ar de juventude e emoção, além de acrescentar adrenalina a várias cenas de ação.

Também é impossível não mencionar os incríveis efeitos visuais, com animações no meio das cenas, dando mais impacto nas horas de tensão. O momento de clímax de luta, como existe em todos os filmes da franquia, se intensifica ao colocar animações na tela, entregando algo visualmente muito marcante.

‌



Além da parte técnica, o filme acerta em cheio ao trazer um protagonista asiático e nascido na China, algo inédito na franquia até aqui. Em uma narrativa que gira em torno das artes marciais, uma cultura de origem asiática, é simbólico e importante que o personagem central seja alguém que represente esse universo.

É uma escolha que honra as raízes culturais do kung fu e do karatê, ao mesmo tempo em que reforça o poder da diversidade no entretenimento.

‌



O que poderia melhorar?

Mesmo com tantas qualidades, Karatê Kid: Lendas não escapa de algumas falhas. A principal delas é o desfecho previsível da grande luta final. Embora a cena seja emocionante e cinematograficamente linda, o ‘plot’ é muito esperado e não trouxe tanta ação quanto os filmes originais.

Outro ponto que gerou expectativa foi a possível participação de Jaden Smith, protagonista do reboot de 2010. Com a presença de Jackie Chan e Ralph Macchio, muitos fãs esperavam um encontro entre gerações. No entanto, o “kung fu kid” não aparece, decepcionando quem torcia por uma reunião completa dos personagens marcantes.

Por fim, o desenvolvimento do vilão deixou a desejar. Nos filmes originais e na série Cobra Kai, os antagonistas são muito bem explorados e isso fez falta nesse novo episódio da franquia. A narrativa de vilão ficou muito fraca, diferentemente da história entre os rivais de Daniel LaRusso, Johnny Lawrence e John Kreese, que marcou uma época com o enorme ar de rivalidade e conflitos.

Mesmo com alguns aspectos menos desenvolvidos, Karatê Kid: Lendas é um filme muito divertido e que tirou boas risadas. Além de conectar os dois universos da franquia, trouxe um ar de continuação com a aparição de alguém especial no final do longa, que fez o cinema inteiro vibrar.

