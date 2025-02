Lento e enfadonho, ‘Blindado’ desperdiça o carisma de Sylvester Stallone como vilão Filme de ação estreou nos cinemas brasileiros na última quinta-feira (6) Cine R7|Gustavo Ávila* 07/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 07/02/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Sylvester Stallone em cena do filme 'Blindado' Divulgação

Blindado, o novo filme protagonizado por Sylvester Stallone, estreou nos cinemas brasileiros nesta quinta-feira (6). Lento e enfadonho, o longa desperdiça o carisma de um dos maiores astros do cinema de ação de Hollywood em um raro papel como vilão.

Com direção de Justin Routt, o filme de ação gira em torno de um assalto a um carro-forte que carrega uma encomenda avaliada em milhões de dólares.

Rook, personagem interpretado por Stallone, é o chefe do grupo de assaltantes contratados para roubar a carga protegida pelos seguranças James (Jason Patrick) e Casey (Josh Wiggins) – pai e filho que, até então, mantinham um emprego tranquilo e pacato.

O ex-policial James perdeu a esposa há muitos anos em uma tragédia durante férias em família, e agora frequenta um grupo de Alcoólatras Anônimos para lutar contra o vício em bebidas.

‌



Com um enredo pouco amarrado, composto de cenas paradas, de baixo desenvolvimento e pouca ação, os roteiristas Cory Todd Hughes e Adrian Speckert pecam ao desperdiçarem um grande astro do cinema americano em uma história sem espaço a reflexões ou momentos marcantes – o que deixa o filme chato e difícil de ser visto até o fim, ainda que ele tenha tão pouco tempo de duração.

A pobreza das ideias pode ser vista na cenografia, já que mais da metade do filme se passa em um único ambiente, a ponte onde o carro-forte é atacado. A trilha sonora, assinada por Yagmur Kaplan, também tem baixa contribuição na ampliação dos sentidos e emoções de quem assiste.

‌



A tensão principal entre os personagens ocorre no campo psicológico. Pai e filho estão presos no veículo, enquanto o grupo armado tenta arrombar a porta para tomar o tesouro.

Já do lado de fora, os ladrões traçam uma clássica briga de egos por conta das complicações de um assalto que tinha de tudo para ser simples e perfeito, mas que não saiu exatamente como planejado.

‌



Com a mesma facilidade com que passariam pela porta de um supermercado, os dois seguranças, dotados de munições precárias, entram e saem do veículo para atacar o grupo altamente armado – algo que é executado de maneira tosca e difícil de acreditar.

Sem um bom roteiro, trilha sonora escassa, com cenas toscas e paradas, o desafio de chegar ao fim de uma hora e meia de tela torna-se uma atividade extremamente entediante.

Blindado choca ao transformar Stallone, um grande ator (conhecido por protagonizar papéis fortes, com personalidades marcantes, como John Rambo), em um vilão tão frouxo que sai de fininho e despercebido.

*Sob supervisão de Lello Lopes

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.