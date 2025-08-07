Luc Besson mostra visão diferenciada para a clássica história do Drácula
Drácula: Uma História de Amor Eterno estreia nesta quinta-feira (07) nos cinemas
A figura do vampiro surgiu em tradições e folclores irlandeses e ganhou escala mundial com o clássico da literatura gótica Drácula, de Bram Stoker, que contou a história do conde que renegou a vida e caminhou como um monstro consumidor de sangue até reencontrar o seu amor perdido.
Em Drácula: Uma História de Amor Eterno, que chega aos cinemas nesta quinta-feira (7), o diretor francês Luc Besson mostra a sua visão diferenciada da história do conde Vlad.
O enredo é o mesmo do livro de Stoker. Drácula sente a volta de sua amada depois de séculos e parte em uma jornada repleta de sangue para reencontrá-la a fim de viver o eterno amor.
Mesmo com os personagens e essência da obra original, o Drácula de Besson mostra como uma mesma narrativa possui várias formas de ser contada. Aqui, acompanhamos o ponto de vista do vilão, e não dos humanos que tentam caçá-lo.
Drácula narra sua história, seus motivos, suas razões, gerando no espectador até mesmo empatia pelo monstro. A concepção original do conde temido é invertida por Besson, com um olhar mais profundo em seu protagonista, o que gera um senso anárquico constante.
A loucura e o caos são acentuados ainda mais nas cenas de ação, com efeitos visuais toscos e nada convencionais para um cinema atual que cada vez mais tende ao realismo.
A fotografia também subverte o gênero, com raios de sol, cores estonteantes, um brilho incessante e uma saturação elevada. Já o ator Caleb Landry Jones traz um senso trágico e romantizado ao seu Drácula, além de um sarcasmo nítido, esquecendo quase que completamente o terror.
Ao final, Luc Besson consegue reinventar a história ao trazer a anarquia e a desordem à trama, com um filme que preza mais por humor e romance que pelo próprio horror.
