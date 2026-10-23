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'Se Eu Fosse Você 3': Cleo Pires, Rafael Infante e Anita Barbosa contam bastidores do filme

Atores e diretora falam sobre os desafios da troca de corpos e a responsabilidade de dar continuidade à franquia

Cine R7|Do R7

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A troca de corpos está de volta em 'Se Eu Fosse Você 3', agora com Cleo Pires e Rafael Infante nos papéis principais. Em entrevista ao Cine R7, os atores e a diretora Anita Barbosa contaram bastidores da produção, falaram sobre as transformações nas relações entre homens e mulheres e os desafios de dar continuidade à franquia quase vinte anos depois do primeiro filme.

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