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'Se Eu Fosse Você 3': Glória Pires e Tony Ramos falam sobre retorno à franquia

Atores comentaram as mudanças desde o lançamento do primeiro filme e o que não pode faltar na história

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Quase vinte anos depois, Tony Ramos e Glória Pires estão de volta à franquia "Se Eu Fosse Você". Em entrevista ao Cine R7, os atores falaram sobre as transformações da sociedade desde o primeiro filme, os desafios de trocar de corpos e a chegada de uma nova geração à história, com Cleo Pires e Rafael Infante.

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