'Se Eu Fosse Você 3': Glória Pires e Tony Ramos falam sobre retorno à franquia

Quase vinte anos depois, Tony Ramos e Glória Pires estão de volta à franquia "Se Eu Fosse Você". Em entrevista ao Cine R7 , os atores falaram sobre as transformações da sociedade desde o primeiro filme, os desafios de trocar de corpos e a chegada de uma nova geração à história, com Cleo Pires e Rafael Infante.