Ator de filme da Marvel detona o estúdio: 'É tudo sobre vender ingressos' Ray Winstone reclamou das refilmagens que precisou fazer em 'Viúva Negra' Cinema de Segunda|Lello Lopes 21/08/2025 - 10h14 (Atualizado em 21/08/2025 - 10h25 )

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Ray Winstone, ator de 'Viúva Negra', critica a Marvel por priorizar vendas de ingressos.

Ele participou de um evento no Festival de Cinema de Sarajevo onde expressou suas insatisfações.

O ator mencionou que o foco em redes sociais influencia a seleção de atores para filmes.

Winstone reclamou das refilmagens que alteraram seu personagem, o general Dreykov.

Ray Winstone foi o general Dreykov em 'Viúva Negra' Divulgação/Marvel

Trabalhar em uma franquia de sucesso, como Universo Cinematográfico da Marvel, pode ser o sonho de muitos atores. Mas também o pesadelo de alguns outros. O britânico Ray Winstone está nessa segunda categoria. Um dos vilões de Viúva Negra, ele detonou o estúdio.

Winstone aproveitou a homenagem que recebeu no Festival de Cinema de Sarajevo, na Bósnia e Herzegovina, para reclamar do trabalho em Viúva Negra e criticar a influência da Marvel no cenário cultural.

“É tudo sobre vender ingressos. Vemos o que está acontecendo em Hollywood com a Marvel e todo esse tipo de coisa... Há espaço para isso, e é divertido, mas isso tira a possibilidade de fazer filmes culturais, que são os melhores para os atores, e são papéis de atuação realmente bons”, disse Winstone em declaração reproduzida pela Variety.

“Se você não está nas redes sociais agora, eles podem nem considerar você para um filme porque querem uma base de fãs que venha junto com isso”, justificou o ator britânico.

Em Viúva Negra, Winstone interpreta o general Dreykov. Segundo ele, o personagem foi totalmente desvirtuado por causa das refilmagens, o que normalmente acontece por exigência do estúdio.

“Trabalhei com essa diretora incrível, Cate Shortland, no que meu personagem seria. Ele era como um pedófilo cercando todas essas garotas, que se tornariam Viúvas Negras. Costumávamos ser aplaudidos no set. Provavelmente foi a melhor coisa que fiz em muito tempo”, disse Winstone.

“Então, recebo uma ligação depois de terminar o trabalho dizendo que precisamos fazer algumas refilmagens. Eu pergunto: ‘Quantas cenas?’ [Cate] diz ‘todas elas’. Então eu disse que ela deveria escalar outra pessoa, mas eu estava contratado, então tive que fazer. Não há nada pior do que fazer algo, deixar tudo no set, e depois te dizerem que não está certo”, completou.

PERGUNTAS E RESPOSTA

