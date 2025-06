‘O Último Azul’, filme brasileiro premiado em Berlim, ganha trailer; veja Longa estreia nos cinemas brasileiros no dia 28 de agosto Cinema de Segunda|Lello LopesOpens in new window 23/06/2025 - 14h44 (Atualizado em 23/06/2025 - 14h45 ) twitter

Cena de 'O Último Azul', que chega aos cinemas em agosto Divulgação

O Último Azul, filme brasileiro que ganhou o Urso de Prata como o Grande Prêmio do Júri no Festival de Berlim, em fevereiro, ganhou um trailer nesta segunda-feira (23). O longa estreia nos cinemas brasileiros em 28 de agosto.

O trailer mostra a jornada de Tereza (Denise Weinberg), que tenta realizar seu último sonho antes de ser obrigada a ir para uma colônia de idosos na Amazônia. O filme é dirigido por Gabriel Mascaro e conta também com Rodrigo Santoro no elenco.

Veja o trailer

