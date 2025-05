Sebastião Salgado: história do fotógrafo brasileiro virou filme indicado ao Oscar Brasileiro, que morreu nesta sexta-feira (23), foi tema de “O Sal da Terra” Cinema de Segunda|Lello LopesOpens in new window 23/05/2025 - 13h29 (Atualizado em 23/05/2025 - 13h53 ) twitter

Sebastião Salgado em cena do documentário 'O Sal da Terra' Divulgação

O Brasil e o mundo perderam nesta sexta-feira (23) um gênio. O fotógrafo Sebastião Salgado morreu aos 81 anos, em Paris. A história dele foi levada ao cinema na década em um documentário que concorreu ao Oscar.

O filme O Sal da Terra, dirigido pelo cineasta alemão Wim Wenders e por Juliano Ribeiro Salgado, filho do fotógrafo, foi indicado ao Oscar de Melhor Documentário em 2015.

O longa narra a trajetória de Sebastião Salgado e o poder da imagem como ferramenta de denúncia e mudança social. Afinal, durante a carreira o fotógrafo percorreu mais de cem países para registrar com sua lente as camadas mais profundas da condição humana.

No Oscar, o filme acabou perdendo a estatueta para Cidadãoquatro, que conta a história de Edward Snowden. Entretanto, O Sal da Terra se deu bem em outras premiações. O documentário ganhou o Prêmio do Júri na mostra Un Certain Regard do Festival de Cannes.

