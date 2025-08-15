Mulher se machuca com Morango do Amor: relembre os doces mais perigosos da infância Acidente com o doce mais famoso do momento resgata os perigos de algumas guloseimas que marcaram os anos 70, 80 e 90; confira! Do Meu Tempo|Renato FontesOpens in new window 15/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 15/08/2025 - 02h00 ) twitter

Morango do amor virou febre nas redes sociais e é o doce mais famoso do momento Reprodução- Redes Sociais

O Morango do Amor é o doce mais comentado e desejado do momento, mas para a produtora de merchandising Ariane Rodrigues Santana, 27 anos, ele teve um sabor indigesto.

Recentemente, durante uma pequena confraternização no trabalho, ela se engasgou com um pedaço do cristal de caramelo que envolve a guloseima. Era sua primeira experiência com o famoso Morango do Amor, já que, segundo ela, não tem o hábito de comer doces cristalizados.

“Como era algo novo para mim e também um presente, resolvi provar. Estava uma delícia, aliás. Mas, no meio do alvoroço de todos experimentando e comentando sobre o doce, fui dar a segunda mordida. Nesse momento, um colega fez um comentário que me fez rir e, sem querer, acabei aspirando um pedaço do cristal de açúcar, que foi direto para a minha garganta”, recorda Ariane.

Ela relembra os momentos de tensão: “Meu primeiro impulso foi tentar engolir, e, nessa hora, senti o cristal descer com muita dificuldade, arranhando e até rasgando a garganta. Logo depois, bebi bastante água, mas fiquei com um incômodo por causa do machucado. Não foi grave, porém acredito que, se fosse um pedaço maior de cristal, poderia ter sido bem pior”, afirma a jovem.

Passado o susto, Ariane conta que aprendeu a lição. “Estou mais atenta à mastigação, especialmente quando se trata de alimentos um pouco mais duros ou fibrosos. Sinto que, principalmente, o hábito de mastigar bem antes de engolir talvez pudesse ter me poupado do susto”, garante a jovem.

E já que o assunto é risco açucarado, o blog Do Meu Tempo relembra os doces mais perigosos que marcaram sua infância, seja pelo formato ou simplesmente pela imprudência com que a gente devorava.

Os doces mais perigosos que marcaram sua infância

Bala Soft

Formato arredondado e liso fazia com que entalasse fácil na garganta reprodução/Microsoft Copilot

A campeã dos acidentes infantis nos anos 80 e 90. Seu formato arredondado e liso fazia com que entalasse fácil na garganta e, infelizmente, esse risco foi notícia várias vezes naquela época.

Pirulito

Cabo, que podia se soltar a qualquer momento, era perigo constante reprodução/Microsoft Copilot

Além do excesso de açúcar e corantes, o verdadeiro perigo do pirulito estava no risco de engasgo. O formato arredondado e o cabo que podia se soltar a qualquer momento tornavam-se armadilhas, principalmente para as crianças.

Pé-de-Moleque

Pé-de-moleque era tão duro que podia machucar a gengiva e até lascar dentes reprodução

A mistura de amendoim e açúcar cristalizado era traiçoeira: além de duríssima, podia provocar cortes na gengiva e quebrar dentes.

Quebra-Queixo

Quebra-Queixo era tão duro que podia arrancar obturações dos dentes reprodução/Microsoft Copilot

Bloco de açúcar e coco endurecido até o nível “cimento” capaz de lascar dentes de leite (e de adulto também) e puxar obturações com facilidade.

