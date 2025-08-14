Lembra dela? Vivian Nagura, a Bel de ‘Chiquititas’, comanda podcast sobre nostalgia Aos 38 anos, atriz relembra trajetória após a novela infantojuvenil e comenta sobre os projetos que desenvolve atualmente na carreira Do Meu Tempo|Renato FontesOpens in new window 14/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 14/08/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Vivian Nagura interpretou a personagem Bel de Chiquititas entre 1998 e 2001 Reprodução/redes sociais

Quem acompanhou a primeira versão brasileira da novela ‘Chiquititas’, lá nos anos 90, com certeza vai se lembrar da japonesinha Bel, personagem interpretada por Vivian Nagura entre a segunda e a quinta temporadas, exibidas de 1998 a 2001.

Bel era uma garotinha romântica e sonhadora que morava no ‘Beco da Harmonia’, onde ficava o orfanato ‘Raio de Luz’. Ela foi morar no abrigo após ser vítima de violência doméstica por parte do padrasto. Lá, a personagem também viveu um triângulo amoroso com Zeca (Jander Veeck) e Bernardo (Vanderson Paulino).

Aos 38 anos, Vivian, formada em fisioterapia e com experiência como instrutora de pilates, atualmente trabalha na área de marketing de uma multinacional esportiva, apresenta um podcast repleto de nostalgia e se dedica à gravação de uma websérie. Em 2017, participou do reality A Casa, da RECORD.

Na vida pessoal, Vivian é mãe do pequeno Caio, de dois anos, fruto do relacionamento com Felipe Koji, com quem se casou em agosto deste ano.

‌



Em uma conversa especial com o blog Do Meu Tempo, Vivian Nagura relembra momentos marcantes do passado de ‘Chiquititas’ e divide detalhes sobre os novos projetos da sua carreira. Confira!

Presente de aniversário

“Desde pequena, eu já fazia alguns trabalhos como modelo, e ‘Chiquititas’ sempre foi o meu grande sonho. Aliás, o sonho de muitas crianças dos anos 90. Depois de vários testes e meses de expectativa, recebi a melhor notícia justamente no dia do meu aniversário, em 1998: eu tinha passado!”

‌



“Saí gritando pela rua”

“Como era o dia do meu aniversário, achei que a moça da agência estava apenas me ligando para dar parabéns… nem imaginei que fosse por ter passado no teste.

Minha mãe, e toda a família, já sabiam da novidade, mas ela preferiu guardar segredo até o contrato ser assinado, para não me deixar frustrada caso algo mudasse.

‌



Mas era justamente para marcar o dia da assinatura do contrato que a agência ligou. Quando entendi, larguei o telefone e saí gritando pela rua da minha avó. Me lembro como se fosse ontem!”

Vida na Argentina

“Minha avó sempre cuidou de mim, do meu irmão e dos meus primos. Quando me mudei para Buenos Aires, ela fez questão de ir junto. A presença dela tornou a mudança de país muito mais leve e tranquila. Foi uma experiência incrível: um lugar novo para estudar, uma cultura diferente, outro idioma… tudo isso tornou essa fase ainda mais especial.”

Momentos marcantes

“O show de Chiquititas no Brasil (em 1998) e a viagem para gravar os clipes da última temporada em Fernando de Noronha (em 2001).

A personagem Bel

“A Bel era uma personagem dos sonhos. Fui para ficar um ano na trama e acabei ficando até o final. A história dela repercute até hoje, e as pessoas lembram com muito carinho. Uma personagem forte, que foi para o orfanato por conta de uma história vivida por muitas outras crianças na vida real.”

Sucesso “despercebido”

Eu não tinha noção de nada. Lá, eu levava uma vida normal: ia para a escola, minha avó me levava o almoço, e eu passava a tarde gravando ou brincando pelo prédio. Só quando vinha para o Brasil é que percebia a loucura e o quanto éramos famosas e queridas pelo público."

“Pés no chão”

“Minha mãe sempre me educou muito bem para lidar com a fama. Ela sempre dizia que eu precisava ter os pés no chão. Neste meio, existem muitos altos e baixos, e é preciso aprender a lidar com isso. Precisamos ser maduros.”

“Chiquititas abriu muitas portas”

Até hoje, 'Chiquititas’ abre muitas portas. Sou muito grata por esse trabalho maravilhoso! E hoje, com a internet, mais ainda. Muitas oportunidades aparecem por lembrarem de mim da novela, mesmo depois de 30 anos."

Amizades

“Aretha nunca deixou de ser minha amiga! Mari Oliva, Ana Olívia Seripieri, Bia Botelho, Pierre, Luno, Felipe Chammas, Marina Beluzo, Vicky Rocha… ixe, são muitos!”

Novela icônica

“Foi uma novela icônica. Não me lembro de ter existido outra novela infantil com tanto tempo de exibição e com tanta informação boa, com letras de músicas que incentivavam as crianças a sonhar e correr atrás dos seus sonhos.”

Carreira profissional

“Sou fisioterapeuta e fui instrutora de pilates, mas atualmente trabalho na área de marketing de uma multinacional esportiva. Além disso, continuo atuando como atriz e criadora de conteúdo digital.”

Podcast anos 90

“O podcast De Volta aos Anos 90 surgiu da minha paixão por reviver momentos marcantes dos anos 90 e 2000. A ideia inicial foi do meu querido amigo Gerf, que também adora esse tema e é meu maior incentivador, especialmente porque vivemos intensamente essa época.

Sempre fui muito conectada à memória afetiva: músicas, programas de TV, brinquedos, novelas… E percebemos que muita gente também sente essa saudade gostosa de tempos mais simples.

O podcast é um espaço onde eu, meus colegas e convidados relembramos tudo isso com muito bom humor, afeto e curiosidade.

Falar de nostalgia, para mim, é uma forma de resgatar quem a gente foi, entender quem somos hoje e, claro, nos divertir no caminho."

Projetos futuros

“Sou movida por novos desafios e estou sempre criando, pensando em projetos que conectem minha história ao que o público gosta de ver e ouvir.

Tenho alguns planos em andamento, tanto no audiovisual quanto nos palcos, e também quero expandir ainda mais o podcast e meus conteúdos nostálgicos.

Não posso contar tudo ainda (risos), mas posso garantir que vem coisa boa por aí, e quem me acompanha vai saber em primeira mão. Acredito muito que os sonhos se realizam no tempo certo, e estou preparando tudo com muito carinho.”

✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.