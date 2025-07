‘Step By Step’: maior álbum de New Kids On The Block completa 35 anos Single lançado em 1990 se tornou o maior hit da boy band norte-americana; relembre esse sucesso Do Meu Tempo|Renato FontesOpens in new window 03/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 03/07/2025 - 02h00 ) twitter

New Kids On The Block celebra 35 anos do álbum "Step by Step" em 2025 Reprodução/Redes sociais

Quem não se lembra de Step By Step, o hit que dominou as paradas no início dos anos 90? Lançado pelo grupo pop norte-americano New Kids On The Block, o álbum completa 35 anos em 2025.

Formado em 1984 pelo quinteto Joey McIntyre, Donnie Wahlberg, Danny Wood e os irmãos Jonathan e Jordan Knight, o NKOTB lançou em 1990 o álbum Step by Step, sucessor de Hangin’ Tough, de 1988, que havia transformado aqueles adolescentes de Boston em um verdadeiro fenômeno pop mundial.

Com mais de 80 milhões de discos vendidos, a boy band passou a lotar arenas e estádios, arrastando multidões de fãs. O single alcançou o Billboard 200 e permaneceu por três semanas no topo da Billboard Hot 100 daquele ano.

Para celebrar os 35 anos, a banda lançou em junho deste ano uma edição especial do álbum nas plataformas digitais, incluindo CD e vinil.

A nova coleção conta com músicas inéditas, novos remixes, faixas ao vivo e materiais de bastidores. “Eu acho que Hangin’ Tough é o álbum mais falado porque foi como as pessoas nos conheceram e teve um impacto enorme, mas Step by Step é muito importante para nós como banda”, disse Danny à revista People.

Ainda para a revista norte-americana, Danny revelou que a banda sabia que o hit se tornaria um grande sucesso. “Desde a primeira vez que ouvimos. Maurice Starr, nosso produtor e compositor, havia escrito a música para outra banda, mas não aconteceu para ela. Essa música sempre ficou na nossa cabeça. Então, quando fomos gravar o segundo álbum, falamos: Maurice, temos que gravar Step by Step. Era inegável que essa música tinha que ser do New Kids”, afirma o cantor.

Para Jordan, gravar Step by Step representou um verdadeiro ponto de virada criativo e musical para a banda. “Estávamos sempre na estrada, então tivemos que gravar o álbum em quartos de hotel ou nos bastidores antes dos shows”, lembra.

Ainda segundo Jordan “foi uma época louca, mas, ao mesmo tempo, estávamos aprendendo muito sobre música e absorvendo tudo ao nosso redor. Éramos jovens, mas estávamos descobrindo mais sobre nossas personalidades e estilos, e todos tínhamos ideias de como queríamos que soasse”, afirmou à People.

Relembre esse grande clássico:

