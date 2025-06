João Rock amplia estilos e celebra a black music brasileira Festival aconteceu no sábado (14) e recebeu cerca de 60 mil pessoas Enigmas do Rock|Fabricio MazoccoOpens in new window 16/06/2025 - 15h11 (Atualizado em 16/06/2025 - 15h11 ) twitter

João Rock reuniu cerca de 60 mil pessoas no interior de SP Divulgação

O João Rock já é considerado o maior festival do interior paulista e um dos maiores do país. No último sábado (14), o evento reuniu cerca de 60 mil pessoas, no Parque de Exposições, em Ribeirão Preto. O Enigmas do Rock esteve lá e acompanhou o evento.

Quando foi anunciado o line-up, houve quem reclamasse: “cadê rock?”, “muito reggae...” “quero o rock puro...” e assim por diante. Este debate já deveria estar superado.

O rock já não nasceu puro e já falamos sobre isso aqui. O João Rock conseguiu unir várias vertentes, vários estilos que conversam (e muito bem) com o rock. E, o mais importante, tudo é música brasileira.

O festival contou com quatro palcos: o João Rock, o Brasil, o Aquarela e o Fortalecendo a Cena. Infelizmente, não dá para acompanhar todos os shows (um total de 36 artistas), pois parte dos shows são simultâneos.

No Palco João Rock, quem abriu a line-up foi a banda Maneva, com o reggae de uma “nova” safra. Em seguida, Rael, mesmo com um pouco de estranhamento no começo, conseguiu levantar o público que chegava no festival. O Barão Vermelho foi a banda veterana, com setlist enxuto, direto, muito rock e que contou com a participação do Cesar, irmão do Peninha, percussionista que morreu em 2016.

O Natiruts subiu no palco do se despedindo do Festival. Eles, que já tocaram no João Rock em 2009, 2001, 2013, 2016, 2018, 2019 e 2022, estão encerrando suas atividades.

Os dois últimos shows da noite nesse palco foram o BaianaSystem e o Planet Hemp, que conseguiram levantar o público, não só com as músicas no melhor estilo das guitarras distorcidas como na performance no palco. Queriam rock? Toma-lhe rock.

Baile da black music

O Palco Brasil, que já trouxe os temas rock de Brasília, rock do Rio de Janeiro, Lendas, neste ano abordou a black music. Para mim, este foi o grande diferencial deste ano. Ali estavam lendas vivas da nossa música brasileira, principalmente do soul.

Foi emocionante ver Tony Tornado, com seus 95 anos, cantar, a sua clássica “BR-3” que o consagrou no Festival Internacional da Canção, de 1970.

Quem deu um show (literalmente e no sentido figurado) foi Sandra Sá.

O sol ainda estava forte quando a banda Black Rio recebeu como convidados Cláudio Zoli e Carlos Dafé.

Outro encontro histórico no Festival foi a Farofa Carioca com Paula Lima e Hyldon. E, claro, na última música, Seu Jorge, que já integrou a banda, deu uma palhinha, antes de comandar um show só seu, fechando a programação deste palco.

Vozes femininas

O Palco Aquarela trouxe vozes femininas das mais diversas “cores”, juntando diversas gerações. Entre elas Carol Biazin, Sued Nunes (super recomendo), Ana Cañas, Vanessa da Mata. Zélia Duncan trouxe seus maiores sucessos (faltaram alguns) e recebeu no palco Paulinho Moska, com quem já fez uma turnê juntos.

O Festival

A primeira edição do João Rock aconteceu em 2022 com Titãs (banda), Ira!, CPM 22 e Cidade Negra (que também esteve nesta edição). De lá pra cá, o festival cresceu, foram criados novos palcos e ampliando o espaço para outros estilos musicais que conversam com o rock.

Com atrações para todos os gostos e idades, é possível ver entre o público pessoas de todas as gerações, o que deixa o espetáculo plural e diverso.

Também destaco a união de nomes já conhecidos com outros que a novas gerações não conhecem, como aconteceu com o Farofa Carioca recebendo o Hyldon.

O João Rock é um festival 100% de artistas brasileiros. E é isso que o torna cada vez mais especial. Viva o rock brasileiro! Viva a música brasileira!

Confira no Instagram do @enigmasdorock e no vídeo abaixo mais o que rolou!

✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp