Roqueiros brasileiros falam sobre o legado de Ozzy Osbourne Ex-vocalista do Black Sabbath morreu hoje e deixa sua marca no rock mundial Enigmas do Rock|Fabricio MazoccoOpens in new window 22/07/2025 - 17h34 (Atualizado em 22/07/2025 - 17h34 )

Ozzy Osbourne, a lenda do Heavy Metal Reprodução/Instagram/@ozzyorbourne

Ozzy Osbourne, um dos maiores nomes do rock mundial, voltou para sua casa. O vocalista do Black Sabbath e com uma carreira solo sólida, Ozzy vinha passando por problemas de saúde e faleceu no dia de hoje (22).

Sua influência em todo o rock, inclusive no nosso rock brasileiro, é indiscutível. O Black Sabbath iniciava uma nova era do rock, a do Heavy Metal, em um momento que o Brasil caminhava com seu rock, sua identidade, sua miscigenação roqueira.

E não foi só na década de 70 não! Todas as outras décadas têm um pouco (ou muito) do Ozzy, da sua voz, das músicas, da sua atitude, da sua forma de vestir e muitas outras coisas.

O Enigmas do Rock entrou em contato com vários dos nossos roqueiros brasileiros para falarem sobre a importância e o legado de Ozzy. Confira a seguir:

Ozzy foi influência para nossos roqueiros de todas as décadas Reprodução/Instagram/@ozzyosbourne

Fenando Deluqui – RPM O Legado: “O rock vai ficando cada vez mais pálido. Sua morte vai deixar saudades. Um cara que foi um pilar do rock, da música mundial. Um cara talentoso, com caráter, inteligente, bacana. Um cara que, com o Black Sabbath, iniciou um movimento forte na música, o Heavy Metal, uma corrente que mudou todo o rock, que influenciou grandes bandas”.

Gerson Conrad – Secos & Molhados – “Lembro do Ozzy na formação do Black Sabbath. Depois da saída dele da banda, não acompanhei muito sua carreira solo e trajetória. Mas, certamente, sei que ele deixou uma marca inconfundível na história do rock.”

Lobão: “O Ozzy é daqueles caras que parece que é da sua família. Conheço ele desde os 12 anos como fosse um parente próximo. A notícia da sua morte é muito triste. Por mais que a gente estivesse se preparando em razão de seu estado de saúde, mas um desfecho é um desfecho e uma perda é uma perda. Uma figura querida e amada.”

Lu Stopa – Magazine: “O Ozzy influenciou minha adolescência nos álbuns da Black Sabbath - Sabbath Bloody Sabbath foi o meu primeiro álbum de rock pesado. Antes só ouvia Beatles e Renato e seus Blue Caps. Devo muito a ele, muito embora não tenha seguido a mesma linha musicalmente, mas escreveu uma boa linha em minha vida musical.”

Marcelo Hayena – Uns e Outros: “É um ícone para o heavy metal. Lançou discos icônicos no Black Sabbath e na carreira solo. O Ozzy vinha tendo problemas de saúde há um tempo e, infelizmente, nos deixa hoje. A gente está ficando órfão, ano a ano, dessas figuras icônicas para o rock mundial.”

Nani Dias – Front: “Ozzy sentado no seu belo trono em seu último show, é o ícone eternizado... Viveu até a última gota e entregou tudo. É um ser mitológico na história do rock.”

Ozzy deixa influência, como sua voz e roupas Reprodução/Instagram/@ozzyosbourne

PJ – Jota Quest: “Quem nunca ouviu uma música do Black Sabbath ou do Ozzy Osbourne? Principalmente pra gente que é músico, Ozzy e o Sabbath foram uma influência marcante, mesmo que indireta, em qualquer estilo de música. Só para lembrar: todo esse visual de cruzes, roupas pretas, chapéus, botas e pulseiras que até hoje estão na moda, foi só um dos impactos que eles deixaram na cultura e na música. Afinal, são os criadores do Heavy Metal. Do rock pesado ao sertanejo universitário... você vê vestígios do DNA do Sabbath e do Ozzy. E uma coisa que me chamou atenção: no último show dele, Ozzy doou todo o cachê para instituições de caridade”.

Rodrigo Santos – “Um revolucionário no gênero, que conseguiu estender também a vida pessoal para um reality show de muito sucesso. Décadas de sucesso e rock’n’roll de verdade com Black Sabbath e solo! Da década de 60 até hoje, sempre foi um símbolo! Ozzy partindo é o fim de uma Era. Se despediu com uma apresentação memorável! Que descanse em paz, missão na Terra cumprida com louvor. Obrigado Ozzy!”

Thedy Corrêa - Nenhum de Nós: “Ozzy personificou o rock pesado e o metal de forma única. Era um ídolo e uma unanimidade, o que é uma raridade.”

Zebu Knight Rider - Garotos da Rua: “Ozzy Osbourne fez muito pelos pobres e doentes. Musicalmente falando, o maior artista da história do Rock Pesado ou Metal como queiram. Sua carreira solo foi mágica. Ao lado de Randy Rhoads mostrou seu outro lado, indo mais além do que frases de guitarra cantadas. Vai fazer muita falta pra gente e, felizmente, a arte é imortal.”

