Overdose e Sarcófago prometem noite histórica para o Metal de BH neste sábado Lendas da Cogumelo Records voltam a ativa e retornam em festival na capital nacional do Heavy Metal Essa eh do Rock|Antonio De PauloOpens in new window 19/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 19/07/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Evento começa a partir das 16h na casa de show Mister Rock em Belo Horizonte neste sábado (19) Divulgação/@misterrockbar

Overdose e Sarcófago, duas bandas conhecidas por estarem presentes no histórico show do Esporte Clube Ginástico em abril de 1986 —um divisor de águas que tornou Belo Horizonte a “Seattle do metal extremo” — retornam aos palcos, quase 40 anos depois.

Em um festival autoral, que acontece neste sábado (19) em Belo Horizonte (MG), promovido pela casa de show Mister Rock, e com apoio da lendária Cogumelo Records, as bandas serão as principais atrações em continuação as comemorações do Dia Mundial do Rock.

RESUMO DA NOTÍCIA Overdose e Sarcófago se apresentam em BH após quase 40 anos, celebrando o metal extremo.

O festival ocorre neste sábado (19), em homenagem ao Dia Mundial do Rock, no Mister Rock.

Shows iniciarão a partir das 16h, com entrada gratuita até às 16h e ingressos a partir de R$ 15 após esse horário.

As bandas representam a influência histórica da Cogumelo Records no cenário do metal brasileiro e mundial. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Depois do relançamento do álbum, agora remasterizado, You’re Really Big!, na reabertura da loja de discos da Cogumelo Records, agora chegou a vez do tão aguardado show do retorno da banda com a nova formação. No ano passado (2024), a banda lançou um EP com cinco músicas inéditas.

‌



Para a página no Instagram Casal Metal, o guitarrista Cláudio David confirmou que, durante a apresentação de sábado, será feita uma gravação para a produção de um videoclipe de Joâo Sem Terra, uma das cinco músicas do EP do ano passado. “A gente quer que seja em Belo Horizonte, com o público daqui. Basicamente, é a volta da apresentação nova tocando”, contou David na entrevista.

Já o Sarcófago será representado pelo baixista Geraldo “Incubus” Minelli, que foi convidado pela banda The Laws para reviver clássicos da banda lendária de black metal, que influenciou diversas bandas europeias, especialmente na Noruega, como Mayhem, Darkthrone, Necrofrost (Noruega), Impaled Nazarene, Beherit (Finlândia), Blasphemy (Canadá), Krisiun (Brasil) e Mystifier (Brasil).

‌



Na noite também tocam Coites S/A, Last Warning, Divine Death, Preceptor e Pesta. O evento acontece no próprio Mister Rock (Av. Teresa Cristina, 295 — Prado). A abertura da casa acontece às 15 horas.

Para entrar é necessário retirar o ingresso no site da Sympla, a entrada será gratuita para quem chegar até às 16 horas. Depois das 16 horas, o ingresso antecipado custa R$ 15, no site. Já na bilheteria, vai custar R$ 20. É proibida a entrada de menores de 18 anos (mesmo acompanhado de pais) e a entrada está sujeita a lotação.

‌



SEATTLE DO METAL EXTREMO

A frase “uma Seattle para o grunge” é usada para ilustrar como Belo Horizonte se tornou um epicentro cultural para o metal extremo, assim como Seattle foi para o grunge nos anos 90. Ela foi utilizada em um artigo no Portal Gama, em uma matéria sobre o documentário Ruído das Minas: A origem do Heavy Metal em Belo Horizonte, produzido pelos jornalistas Filipe Sartoreto, Gracielle Fonseca e Rafael Sette Câmara.

Overdose e Sarcófago representam pilares fundamentais na história da Cogumelo Records, seja pelo pioneirismo e a influência no Black Metal, ao lado de Sepultura, Mutilator, Chakal e Holocausto. Inspirando bandas que seguiram, como Sextrash, Impurity, The Mist, e outras que estão na ativa até agora como Drowned, Sagrado Inferno, Headhunter D.C. e Amen Corner.

O que torna a cena do heavy metal em Belo Horizonte amplamente reconhecida, como uma das mais importantes e influentes do mundo. Especialmente no contexto do metal extremo (thrash, death e black metal), devido ao seu impacto global via Cogumelo Records, responsável pela influência estética e sonora na influência do gênero ao longo dos tempos, o contexto cultural e social da época e o reconhecimento internacional de suas bandas até hoje.

O que torna, potencialmente, o show deste sábado (19) tão significativo, por ter um orçamento tão acessível em comparação aos eventos megalomaníacos da sociedade de consumo cultural.

Isso é Metal in Minas.

SERVIÇO

Evento: Dia Mundial do Rock Autoral

Local: Mister Rock

Endereço: Av. Teresa Cristina, 295 — Prado,

Abertura dos portões: 15h

Shows a partir das 16h

Entrada a partir dos ingressos retirados no site Sympla

De graça para quem chegar até às 16h

R$ 20 na hora

Previsão dos shows

15h — Abertura da casa

16h30 — Coiotes S/A

17h30 — Last Warning

18h30 — Divine Death

19h30 — Preceptor

20h30 — Pesta

22h — Overdose

23h30 — The Laws tocando Sarcófago

✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.