Digão, do Raimundos, 'expulsa' fã de show após gesto obsceno Cantor desceu do palco para enfrentar homem que o ofendeu na plateia Fabíola Reipert 21/04/2025 - 16h42 (Atualizado em 21/04/2025 - 17h01 )

Digão brigou com fã durante show em Fortaleza (CE) Reprodução/Instagram/@digaoraimundos

O cantor Digão, vocalista da banda Raimundos, se irritou com um fã durante um show em um bar de Fortaleza, no Ceará, na última sexta-feira (18).

A confusão começou quando um homem na plateia fez um gesto obsceno, mostrando o dedo do meio para o artista. Digão não deixou barato: desceu do palco e confrontou o rapaz.

Após a discussão, o fã — que mais parecia um hater — acabou sendo expulso do local pelos seguranças.

Com a repercussão do vídeo nas redes sociais, o músico se pronunciou e deu detalhes sobre o ocorrido.

“Um cara [...] lá atrás, ficou levantando a mão, dando o dedo e fazendo carinha de mau para mim. Quando eu vi, falei: ‘Opa’, desci, cheguei nele e falei: ‘Meu irmão, e agora? Bota o dedo na minha cara.’”

Segundo Digão, o homem ficou assustado e tentou justificar. “Ele falou: ‘Não, pô, você tem que tocar mais Raimundos’. E retruquei: ‘Meu irmão, me respeita e respeita 99,99% das pessoas que estão aqui curtindo o show numa boa. Se você não está feliz, eu te dou o seu ingresso e você vaza daqui’.”

Com a chegada dos seguranças, o clima esquentou ainda mais. “Eu virei, voltei para o palco e, quando eu vi, estava o cara peitando os seguranças. Pô, aí ele tomou e foi colocado para fora. Já não era responsabilidade nenhuma minha, até porque não pedi para tirar ele.”

Ainda de acordo com o vocalista, ao fim do show, um dos seguranças revelou que o homem já havia causado confusão em outras apresentações. “Então é isso, galera, só pra não ficar o dito pelo não dito”, finalizou Digão.

Veja o vídeo de Digão na íntegra:

