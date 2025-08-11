Diogo Nogueira perde a linha em show e xinga torcedores após provocações sobre o Flamengo
Cantor se irritou com pessoas zombando a eliminação do time carioca
O cantor Diogo Nogueira não se segurou e protagonizou um momento tenso durante seu show no Festival Brasa & Fogo, em Montes Claros (MG), no último fim de semana.
É que ele não gostou nadinha de ver torcedores provocando o Flamengo, eliminado da Copa do Brasil pelo Atlético-MG, na quarta-feira (6).
Em um vídeo que já circula pelas redes sociais, Diogo interrompe a apresentação e começa a xingar duas pessoas da plateia, que estariam zombando do time carioca e fazendo gestos ligados à torcida organizada Galoucura.
“Tem duas pessoas aqui falando sobre o Galo e fazendo sinal pra mim. Eu vim aqui para fazer a alegria das pessoas. Se você tá de palhaçada, vai tomar no seu c* e vai pra casa do c****o. Aqui não tem Flamengo, Galo, Minas Gerais, não tem p***a nenhuma. Tá entendendo? Não f**e seu babaca”**, dispara o cantor, visivelmente irritado.
O público? Parte aplaudiu, parte ficou em choque com a reação explosiva…
Na sequência, as duas pessoas xingadas parecem deixar o evento, e Diogo ainda encerra com mais xingamentos:
“Vai se f****r. Isso, vai pra fora seu c***o. Você é c***o”, finalizou, sem papas na língua.
