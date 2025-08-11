Seu Jorge rebate acusação de assistente de palco do Ratinho após confusão em aeroporto: ‘Abordagem abusiva’ Cantor se defendeu após ser acusado de gritar com Milene Pavorô Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 11/08/2025 - 12h52 (Atualizado em 11/08/2025 - 12h54 ) twitter

Seu Jorge se manifestou sobre briga em aeroporto com Milene Pavorô Reprodução/Instagram/@seujorge/@milenepavoro

Após ser acusado por Milene Pavorô, assistente de palco do Programa do Ratinho, de ter sido grosso e até humilhado ela em um aeroporto de São Paulo, Seu Jorge resolveu quebrar o silêncio e se manifestou nas redes sociais! 💥

Tudo começou quando Milene contou, no podcast Olhar Cínico, que tentou se aproximar do cantor com o celular em mãos, pronta para tirar uma foto.

Segundo ela, a resposta foi uma explosão:

“Ele começou a gritar no meio do aeroporto: ‘Não vou tirar foto com você, o que você está pensando? Pensa que é assim tirar foto?’. ‘Se eu fosse um preto favelado, você ia fazer isso, minha filha?’ Continuou gritando. Muito feio o que ele fez. Eu ia até gravar um stories, mas estava com o choro engasgado”, contou ela, visivelmente abalada.

‌



O relato pegou mal nas redes, e logo veio a reação de Seu Jorge, que deu a versão dele dos fatos e rebateu com tudo:

“Quis tomar uma intimidade que eu nunca dei pra ela… A abordagem que ela fez foi muito abusiva. Se ao contrário fosse, eu estaria cancelando. Enquanto ela, fica fazendo história dessa história. Lamentável demais”, escreveu ele.

‌



O cantor também explicou o que o incomodou tanto:

“Nunca vi esse pessoal. Ela simplesmente chegou em mim com uma câmera no meu rosto sem pedir licença, sem se apresentar ou me cumprimentar. Nada tenho contra a pessoa dela, mas não tolero esse comportamento comigo, porque as coisas têm limites”, finalizou.

