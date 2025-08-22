Ex-galã dos anos 2000 surge irreconhecível em praia no Rio de Janeiro Felipe Dylon foi flagrado surfando em Ipanema e gerou burburinho nas redes pelo visual atual Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 22/08/2025 - 13h40 (Atualizado em 22/08/2025 - 13h40 ) twitter

Felipe Dylon foi visto em praia no Rio de Janeiro Reprodução/Instagram/@felipedylon

O cantor Felipe Dylon, que foi o crush de uma geração com o hit “Musa do Verão”, reapareceu e chamou atenção nas redes sociais. Mas não foi pelo bronze, viu? 👀

Hoje com 38 anos, ele aproveitou a manhã ensolarada da última quarta-feira (20) para surfar na Praia de Ipanema, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Morador do bairro, ele foi clicado sem camisa, usando bermuda azul e exibindo uma tatuagem no peito com as iniciais do próprio nome.

Apesar de ainda mostrar habilidade com a prancha, o que gerou burburinho foi o visual atual do ex-fenômeno teen, que ficou famoso aos 15 anos.

‌



Nas redes sociais, os comentários foram afiados:“Ele está com cara de paizão agora”, disse uma seguidora.“Tá precisando pegar um bronze esse ‘muso do inverno’”, ironizou outra.

O cantor conquistou uma geração com sua mistura de pop e reggae, e viu o sucesso explodir em 2003 com o álbum “Amor de Verão”, que vendeu mais de 170 mil cópias e ganhou certificado de platina.

‌



Felipe Dylon também teve seus momentos no cinema. Um dos papéis mais lembrados foi no filme “A Guerra dos Rocha” (2008), ao lado de Marcello Antony e Taís Araújo.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.