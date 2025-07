Filho de Preta Gil, Francisco, se despede da mãe em velório no Theatro Municipal do Rio de Janeiro Acompanhado da namorada, Alane Dias, cantor se emocionou durante cerimônia Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 25/07/2025 - 09h55 (Atualizado em 25/07/2025 - 09h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Francisco Gil se despede da mãe em velório Victor Chapetta/Agnews

O filho de Preta Gil, Francisco Gil, se despediu da mãe durante o velório da cantora no Theatro Municipal do Rio de Janeiro.

Ele chegou ao local acompanhado de sua namorada, a atriz e influenciadora Alane Dias.

✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.