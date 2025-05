Léo Santana revela origem real do apelido e fã dispara: ‘Minha vida inteira foi uma mentira!’ Cantor contou em post nas redes sociais que seu nome verdadeiro é Leandro, e não Leonardo, como muitos pensavam Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 23/05/2025 - 11h58 (Atualizado em 23/05/2025 - 12h06 ) twitter

Léo Santana revelou de onde vem o seu apelido Reprodução/Instagram/@leosantana

O cantor Léo Santana virou assunto nas redes sociais por um motivo para lá de inusitado! 😲

Em uma interação descontraída no X (antigo Twitter), o artista baiano revelou de onde realmente vem seu famoso apelido… e deixou muitos fãs sem acreditar!

Tudo começou quando uma internauta soltou um tweet misterioso dizendo: “Vai chocar:” E não é que chocou mesmo? O próprio Léo entrou na brincadeira e revelou: “muita gente não sabe, mas o meu apelido de léo vem do meu nome leandro e não de leonardo kakakkka”, escreveu ele.

O que parecia uma curiosidade boba gerou alvoroço nos comentários. Os fãs do cantor não perderam tempo e reagiram surpresos: “Mentira que é Leandro! Minha vida inteira baseada em uma ilusão”, brincou um. “Como assim o Leo Santana não é Leonardo?”, comentou outro. E teve até quem questionou a lógica: “Então seu apelido tá errado”. 😂

Pois é, Brasil! Se você também jurava que Léo Santana era “Leonardo”... bem-vindo ao clube dos enganados!

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.