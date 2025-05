Leonardo DiCaprio faz rara aparição com a namorada, Vittoria Ceretti, 24 anos mais jovem, e é criticado na web Ator e modelo italiana foram vistos juntos em Cannes, mas gesto do artista gerou comentários nas redes sociais Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 23/05/2025 - 10h42 (Atualizado em 23/05/2025 - 11h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Leonardo DiCaprio fez aparição pública rara com Vittoria Ceretti Reprodução/Instagram

O ator Leonardo DiCaprio, de 50 anos, e a namorada, a modelo Vittoria Ceretti, de 26 anos, chamaram atenção no tradicional baile de gala da amfAR, realizado na última quinta-feira (22), em Cannes.

Conhecido por manter seus relacionamentos longe dos holofotes, o astro de Hollywood surpreendeu ao aparecer no evento ao lado da italiana, com quem está junto desde agosto de 2023.

Discretíssimo como sempre, DiCaprio apareceu de preto dos pés à cabeça e de boné. Já Vittoria apostou em um look sensual, com muita renda e transparência. Os dois foram vistos conversando com ninguém menos que Jeff Bezos e a mulher, Lauren Sánchez.

Mesmo sem posarem juntinhos para os fotógrafos, os dois viraram assunto nas redes sociais — e não foi só pelo visual. Internautas não deixaram passar batida a diferença de 24 anos entre eles. “Ele é o Amado Batista americano... E ela é a novinha do vovô”, ironizou um usuário no X (antigo Twitter).

‌



Outros comentários maldosos relembraram a fama de DiCaprio de só namorar mulheres com até 25 anos — uma “regra” que teria sido quebrada com Vittoria. “Safra de 98, está quase vencendo para os padrões dele”, alfinetou um internauta. “O que me choca é ela ter 26 anos, já idosa pros padrões do senhor Léo”, debochou outro.

Mas o que realmente deu o que falar foi um momento captado pelas câmeras: o ator parece ter se esquivado de um carinho da namorada. “Ele afastou ela? Ai, que horror”, detonou uma pessoa no X. “Ele parece que tem nojo dela”, disparou outra.

‌



Será que foi só um mal-entendido... ou o clima pesou? 👀

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.