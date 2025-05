Dorinha Duval, a primeira Cuca, foi presa após matar o marido a tiros Atriz morreu na última quarta-feira (21), aos 96 anos, e marcou época dentro e fora das telas Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 22/05/2025 - 12h05 (Atualizado em 22/05/2025 - 12h50 ) twitter

Dorinha Duval foi a primeira Cuca da televisão Reprodução/Instagram

Dorinha Duval, a primeira Cuca do Sítio do Picapau Amarelo, teve a vida marcada por uma tragédia familiar. A atriz, que morreu na última quarta-feira (21), aos 96 anos, ganhou os holofotes não só pelo talento na TV, mas também por um crime que chocou o país no passado. 👀

Em 5 de outubro de 1980, ela deu três tiros no então marido, Paulo Sérgio Alcântara, que acabou morrendo logo após ser socorrido. Na época, ela alegou legítima defesa e o caso virou manchete em todo o Brasil.

Levado a júri, o caso resultou numa condenação de 18 anos de prisão para a atriz — mas o julgamento acabou sendo anulado. Pouco tempo depois, ela foi novamente condenada, dessa vez a seis anos de prisão. Dorinha chegou a cumprir parte da pena atrás das grades.

Na época do crime, Dorinha Duval se afastou da televisão e, desde então, nunca mais retornou. Em 2006, ela chegou a fazer uma pequena participação como ela mesma em uma novela, mas nos últimos anos, preferiu se dedicar às artes plásticas.

Nascida Dorah Teixeira, ela adotou o nome artístico Dorinha Duval e fez história na TV, inclusive vivendo a icônica Cuca, no clássico infantil Sítio do Picapau Amarelo. Um nome que marcou época — dentro e fora da ficção. 🐊

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.