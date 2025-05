MC Rebecca é acusada por gringa de ser amante do namorado dela e dispara: ‘Sou solteira’ Funkeira está fazendo intercâmbio na Inglaterra, onde conheceu o rapaz, e afirmou não saber que ele era comprometido Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 22/05/2025 - 10h37 (Atualizado em 22/05/2025 - 10h57 ) twitter

MC Rebecca foi acusada de ser amante de homem comprometido Reprodução/Instagram

A funkeira MC Rebecca se meteu em uma daquelas confusões quentíssimas! A cantora teria se envolvido com um homem comprometido e acabou sendo exposta nas redes sociais pela própria namorada dele… 🔥

A confusão começou quando prints polêmicos vieram à tona na última quarta-feira (21). Neles, uma jovem gringa acusa a brasileira de estar vivendo um affair com seu namorado.

Atualmente fazendo um intercâmbio em Londres, na Inglaterra, MC Rebecca teria conhecido o rapaz por lá. Mas a treta explodiu mesmo quando ela recebeu mensagens de visualização única da namorada dele — e respondeu com um recado pra lá de atravessado:

“Acho que você deveria se cuidar em vez de perder tempo me mandando mensagem. Aproveite suas últimas horas com ele! Logo ele vai voltar pra mim porque minha b****a é boa e quente do jeito que ele gosta, e só tem no Brasil. Então, v****a, aproveita seu tempo. Beijos”, disparou a funkeira.

‌



Com o print vazado circulando nas redes, MC Rebecca não ficou calada e se defendeu, afirmando que não sabia que o homem era comprometido. Segundo ela, ele se dizia solteiro e teria escondido o relacionamento desde o começo.

“Gente, o bofe pinta e a mona vem brigar comigo! Eu sou solteira e ele tem que parar de me mandar mensagem. Falei que minha b****a é quente, e isso eu não menti!”, afirmou, sem papas na língua.

‌



Ela ainda soltou uma alfinetada no X (antigo Twitter): “Antes de acreditarem em fofoca, print, procurem saber dos fatos”.

Xiii... 👀

