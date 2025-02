Diretor de ‘Emilia Pérez’ detona Karla Sofía Gascón: ‘Ela está se vitimizando’ Jacques Audiard tenta afastar o filme da polêmica na final da campanha para o Oscar Cinema de Segunda|Lello LopesOpens in new window 05/02/2025 - 16h31 (Atualizado em 05/02/2025 - 16h45 ) twitter

Karla Sofía Gascón em cena de 'Emilia Pérez' Divulgação

O francês Jacques Audiard, diretor de Emilia Pérez, detonou a protagonista do filme, a espanhola Karla Sofía Gascón, após postagens antigas da atriz com teor racista e atacando minorias viralizarem nas redes sociais. Em entrevista ao Deadline, Audiard falou que Gascón está se “vitimizando”.

Os posts no X foram revelados na semana passada e destruíram as chances da atriz no Oscar, derrubando também o filme, que recebeu 13 indicações e era um dos favoritos ao prêmio principal. Gascón se pronunciou, mas o pedido de desculpas piorou a sua situação.

A equipe responsável pela campanha de Emilia Pérez no Oscar decidiu então excluir totalmente Gascón da conversa. A entrevista de Audiard aumenta a tática de se afastar de vez da atriz, na tentativa de salvar as chances em pelo menos algumas categorias do Oscar (Melhor Atriz Coadjuvante, com Zoe Saldaña, e Melhor Canção Original são as vitórias ainda prováveis).

“Não falei com ela e não quero falar. Ela está em uma abordagem autodestrutiva na qual não posso interferir, e realmente não entendo por que ela continua. Por que ela está se machucando? Eu não entendo, e o que também não entendo sobre isso é por que ela está prejudicando pessoas que eram muito próximas dela. Estou pensando em como ela está machucando os outros, em como ela está machucando a equipe e todas essas pessoas que trabalharam tão duro neste filme. Estou pensando em mim mesmo, estou pensando em Zoe [Saldaña] e Selena [Gomez]. Só não entendo por que ela continua nos prejudicando”, disse Audiard.

‌



“Ela está realmente se vitimizando. Ela está falando de si mesma como vítima, o que é surpreendente. É como se ela pensasse que palavras não machucam”, completou o diretor na entrevista para o Deadline.

A votação para o Oscar começa no dia 11. A entrega dos prêmios acontecerá em 2 de março. Emilia Pérez estreia no Brasil nesta quinta-feira (6).

