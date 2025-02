Maisa nega suposto romance com Memphis Depay e toma decisão drástica Assessoria da atriz se manifestou diante dos rumores de relacionamento com jogador do Corinthians Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 20/02/2025 - 13h39 (Atualizado em 20/02/2025 - 13h40 ) twitter

Maisa negou suposto romance com Memphis Depay Reprodução/Instagram/@maisa/@memphisdepay

A atriz Maisa Silva, de 22 anos, desmentiu, nesta quinta-feira (20), que estaria “conhecendo melhor” o jogador do Corinthians Memphis Depay, de 31 anos.

Os rumores começaram quando os dois se seguiram nas redes sociais. Além disso, o atleta compartilhou um vídeo da artista nos stories, em que ela visitava a Neo Química Arena vestida com a camisa do Timão, e escreveu: “Maisa entende a vida”.

No entanto, o romance não passou de uma “fanfic” dos fãs. Ao portal Leo Dias, a equipe da apresentadora afirmou que os boatos são “fake news” e que está tomando providências legais.

“Estamos adotando as medidas jurídicas cabíveis em relação aos veículos que estão divulgando essa informação sem qualquer embasamento, apenas pelo fato de eles se seguirem nas redes sociais”, completou.

Além disso, a assessoria de imprensa de Maisa disse que ela não irá se pronunciar. “Por se tratar de fake news, ela não vai se manifestar”, disparou.

Assumidamente corintiana, Maisa é vista com frequência nos jogos do clube na Neo Química Arena. Em dezembro, ela também foi flagrada curtindo férias ao lado do goleiro do Timão, Hugo Souza, e do lateral, Matheuzinho.

Memphis Depay assinou o contrato com o Corinthians em setembro de 2024 e assumiu a camisa 10 do time em 2025.

