Murilo Benício revela que separação de Giovanna Antonelli teve briga na Justiça Ator contou que o fim do casamento foi litigioso e só conseguiu superar a fase difícil por causa do filho Fabíola Reipert|Fabíola Reipert 02/06/2025 - 13h34 (Atualizado em 02/06/2025 - 13h34 )

Murilo Benício revela que separação de Giovanna Antonelli teve briga na Justiça

Quem vê Murilo Benício e Giovanna Antonelli hoje em clima de amizade, frequentando a casa um do outro, viajando juntos e criando bem o filho Pietro, não imagina que o fim do relacionamento dos dois foi digno de uma novela mexicana — com direito a briga na Justiça.

O ator abriu o jogo pela primeira vez sobre como foi o término com Giovanna, com quem viveu um romance entre 2001 e 2005. Em entrevista ao canal do jornalista Antonio Tabet, Murilo admitiu que a separação foi litigiosa.

“A gente teve litígio. É bom falar isso porque muita gente acha que é impossível ficar amigo depois. Existe o momento da bronca, claro. O momento da separação é triste mesmo quando você quer se separar. Teve todo um momento conturbado que não ficaram sabendo”, revelou.

O ator contou que a motivação para transformar a relação foi o filho do casal, Pietro, que hoje tem 19 anos. Segundo ele, o esforço para manter uma convivência saudável veio justamente pensando no bem-estar do garoto.

