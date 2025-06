Adriane Galisteu revela que ficou traumatizada após encontro com Francisco Cuoco

Adriane Galisteu compartilhou uma experiência de infância que a marcou! Quando tinha entre nove e dez anos, a apresentadora pediu um autógrafo ao ator Francisco Cuoco, mas ele recusou. Na ocasião, Galisteu estava acompanhada da mãe, que era uma grande fã do artista e havia pedido para a filha pegar a lembrança. A apresentadora confessou que tem pavor do ator até hoje. Entenda o que aconteceu!



