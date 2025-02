Ainda em tratamento contra câncer, Preta Gil decide participar do Carnaval de Salvador

Ainda em tratamento contra câncer, Preta Gil não vai ficar totalmente de fora do Carnaval. Isso porque ela acaba de confirmar presença em um camarote de Salvador. Quem falou sobre a notícia foi a madrasta da cantora, Flora Gil, durante entrevista. "[Salvador] é o lugar que ela mais gosta no mundo", explicou. "É um bálsamo, cheio de esperança e de alegria", completou Flora. Lembrando que, enquanto ainda internada, Preta cancelou a realização do bloco tradicional que realiza no Rio de Janeiro.