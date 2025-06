Além da carreira, Katy Perry vive crise no casamento com Orlando Bloom

Será que ela tem demanda mesmo? Em meio à baixa venda de ingressos para os shows, Katy Perry ainda estaria vivendo uma crise no relacionamento com Orlando Bloom. A cantora e o ator estão juntos desde 2016, já passaram por um término e têm uma filha. "Dizem que ele estaria só esperando o final da turnê [dela], em dezembro, para dizer tchau", informou Tina Roma.



