Blog da Fabíola Reipert

Após polêmica em show, Nattanzinho é criticado por associação de nanismo: 'Não somos piada'

Cantor se defendeu e disse que sempre chama fãs aleatórios ao palco para se beijarem pelo prêmio de R$ 1 mil

Fabíola Reipert|Do R7

Nattanzinho foi criticado por dar R$ 1 mil para um fã beijar uma mulher com nanismo em seu show em São Lourenço da Mata (PE). E a atitude gerou polêmica dentro e fora da internet: uma associação de nanismo publicou uma nota de repúdio nas redes sociais. “Capacitismo é crime”, dizia o texto. "Não somos piada, somos pessoas", completou o comunicado.

  • a-hora-da-venenosa
  • Pernambuco
  • Polêmica
  • Show

