Após polêmica em show, Nattanzinho é criticado por associação de nanismo: 'Não somos piada'

Nattanzinho foi criticado por dar R$ 1 mil para um fã beijar uma mulher com nanismo em seu show em São Lourenço da Mata (PE). E a atitude gerou polêmica dentro e fora da internet: uma associação de nanismo publicou uma nota de repúdio nas redes sociais. “Capacitismo é crime”, dizia o texto. "Não somos piada, somos pessoas", completou o comunicado.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!