Após término, MC Daniel é acusado de tratar mal a ex-noiva e de ser 'narcisista' Lorena Maria, mãe do filho de cinco meses do funkeiro, veio a público negar as declarações: "Não procede"

Fabíola Reipert|Do R7 14/07/2025 - 16h32 (Atualizado em 14/07/2025 - 16h32 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share