Após traição, 'câmera do beijo' de Coldplay flagra pedido de casamento em show

Durante um show do Coldplay, um casal aparece no telão durante a famosa "câmera do beijo", e o vocalista Chris Martin fez questão de confirmar se o homem e a mulher estavam mesmo juntos antes de continuar. O noivo aproveitou o momento para ajoelhar e fazer um pedido de casamento. Veja como foi!



