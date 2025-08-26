Logo R7.com
Blog da Fabíola Reipert

Após traição, 'câmera do beijo' de Coldplay flagra pedido de casamento em show

Chris Martin fez questão de confirmar se o homem e a mulher estavam mesmo juntos antes de continuar

Fabíola Reipert|Do R7

Durante um show do Coldplay, um casal aparece no telão durante a famosa "câmera do beijo", e o vocalista Chris Martin fez questão de confirmar se o homem e a mulher estavam mesmo juntos antes de continuar. O noivo aproveitou o momento para ajoelhar e fazer um pedido de casamento. Veja como foi!

  • a-hora-da-venenosa
  • Casamento
  • Polêmica
  • Show

