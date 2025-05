Bárbara Evans explica por que não convidou Monique Evans para festão de aniversário

Nova briga? Bárbara Evans fez um festão para comemorar o próprio aniversário, mas o que chamou atenção foi a ausência de Monique Evans. Isso porque as duas fizeram as pazes recentemente, e o público esperava vê-las juntas. Para A Hora da Venenosa, Bárbara explicou que elas voltaram a se falar, mas têm mantido uma distância saudável. "Ainda deve ter mágoa", comentou Eleandro Passaia.



