Bárbara Evans fala sobre acidente doméstico da filha de quatro anos: 'Tentando me recompor'

A filha de Bárbara Evans, a pequena Ayla, de quatro anos, sofreu um acidente doméstico, caiu e foi parar no hospital. A influenciadora digital falou sobre o que aconteceu nas redes sociais: "[Estou] tentando me recompor". Ela explicou que não estava presente no momento, já que é o marido que leva a filha à escola de manhã. No hospital, Ayla levou quatro pontos no queixo.



