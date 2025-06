Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank dizem que amigos duvidaram do relacionamento

Nem tudo são flores! Em um documentário, Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank revelaram que os amigos já duvidaram do relacionamento deles. Segundo a apresentadora, no dia do casamento, chegaram a fazer até um "bolão" para tentar adivinhar a duração da união. "Desagradável", opinou Fabíola Reipert. Há 15 anos juntos, os dois chegaram a se separar após uma traição de Bruno.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!