Cacau Protásio desiste do Carnaval após ficar em pé de guerra com escola de samba do RJ

Cacau Protásio entrou em pé de guerra contra a União da Ilha, escola de samba do Rio de Janeiro, após não receber o desenho da fantasia que usaria em desfile de Carnaval. Às vésperas do evento, a comediante desistiu do posto e veio a público falar sobre o assunto. Do outro lado, a agremiação jogou a culpa para a assessoria de Cacau que teria dificultado a comunicação. "Essa acusação não condiz com a realidade dos fatos", rebateu a comediante em publicação nas redes sociais.