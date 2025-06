Cansado? Neymar sai de férias e vai curtir descanso com a família nos EUA

Será que ele está cansado? Neymar vai sair de férias em breve e deve curtir uns dias de descanso com a família nos Estados Unidos. Assim que retornar, o jogador deve anunciar a renovação de contrato com o Santos até 2026. Neymar ainda prometeu treinar e fazer fisioterapia durante o recesso.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!