Caos! Show de MC Cabelinho no RJ termina com mesas e cadeiras voando

Que caos! O show de MC Cabelinho no Rio de Janeiro acabou com mesas e cadeiras voando. Não foi a primeira vez que uma apresentação do artista terminou mal: ele já tinha sido processado em novembro do ano passado por incentivar os fãs a jogarem baldes. A escola de samba que alugou o espaço para show informou que os responsáveis vão ter que arcar com os prejuízos. Assista ao vídeo!



