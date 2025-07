Caso Matthew Perry: médico admite culpa por overdose e pode pegar 40 anos de prisão

O médico Salvador Plasencia se declarou culpado na última quarta-feira (23) por fornecer ilegalmente cetamina ao ator Matthew Perry, famoso pela série 'Friends'. O ator morreu por overdose em outubro de 2023. Segundo as investigações, Salvador Plasencia prescreveu a substância nas semanas que antecederam a morte do artista. Agora, ele renunciará à licença médica e está sob fiança até a sentença, que deve sair somente em dezembro e pode chegar até a 40 anos de prisão.



