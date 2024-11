Cher revela que o ex-marido tinha plano para matá-la em quarto de hotel nos EUA

Cher revelou que seu ex-marido, Sonny Bono, chegou a pensar em um plano para matá-la em um quarto de hotel nos Estados Unidos. Segundo a cantora, o produtor era controlador e teria ficado com ciúmes do relacionamento dela com um guitarrista da banda mesmo durante uma pausa no casamento. Cher contou que Sonny planejou jogá-la da sacada e, depois, alegar insanidade mental, já que, para ele, logo a “liberação” viria. De acordo com a artista, ela ainda a proibia de usar perfume.