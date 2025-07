Confusão! Neymar bate boca com torcedor após derrota do Santos na Vila Belmiro

Confusão! Neymar bateu boca com um torcedor após a derrota do Santos contra o Internacional na Vila Belmiro, na última quarta-feira (24). O admirador do alvinegro praiano se pronunciou depois do ocorrido em vídeo: “Peço desculpas para o Neymar”. O torcedor ainda se justificou: “[Esperava] um pouco mais de raça, ficaram 30 dias treinando”. Confira o vídeo!



